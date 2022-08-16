У Пентагоні вперше оприлюднили правила роботи в соцмережах для всього міністерства

Міністерство оборони США вперше оприлюднило правила використання військовим та цивільним персоналом відомства офіційних облікових записів у соціальних мережах.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Правила оприлюднено "для ефективного просування місії Збройних сил США та зміцнення довіри до авторитету Міністерства оборони".

Інструкція під назвою “Офіційне використання соціальних мереж для зв'язку з громадськістю” містить принципи використання соціальних мереж у Пентагоні, вказівки щодо процедур управління записами у соцмережах та рекомендації щодо того, аби особисті облікові записи не тлумачилися як офіційні облікові записи.

“Соціальні мережі впливають на кожного з наших військовослужбовців, цивільних осіб, контрактників та їхні сім'ї – попри те, чи мають вони офіційні облікові записи, чи ніколи не чули про Twitter. Ми зобов'язані всім їм мати одну центральну політику, яка забезпечує чітко сформульований стандарт роботи та підзвітності”, – зазначив директор цифрових медіа Офісу міністра оборони Енді Оаре.

Він підкреслив, що правила будуть постійно оновлюватися відповідно до розвитку соціальних мереж.

“Політика Міністерства оборони щодо соціальних мереж поширюється на персонал Офісу міністра оборони, військових відомств, Офісу голови Об’єднаного комітету начальників штабів і Об’єднаного штабу, бойових командувань та інших офісів і агенцій Міністерства оборони. У деяких випадках це означає, що нова політика замінить теперішню політику щодо соціальних медіа, але тісна координація протягом її розробки забезпечила врахування та інтеграцію всіх перспектив”, – додав Оаре.

На додаток до детального опису ролей та обов'язків керівництва Міністерства оборони щодо соцмереж, нові правила пропонують інструктаж для співробітників департаменту, які створюють контент на офіційних платформах відомства, зокрема щодо нюансів створення нових акаунтів та записів і закриттях облікових записів, якими не користуються.