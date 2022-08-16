Переможця президентських виборів у Кенії оголосили на тлі заяв про фальсифікацію

Вільяма Руто оголосили переможцем на президентських виборах у Кенії на тлі заяв про фальсифікацію результатів.
Про це пише The Guardian.
Офіційні результати показали, що Руто, нинішній віцепрезидент, набрав 50,5% голосів, обійшовши давнього лідера опозиції Раїлу Одінгу та заледве уникнувши другого туру.
Однак за кілька хвилин до оголошення результатів вибухнув хаос: четверо із семи членів виборчої комісії заявили, що вони зреклися результатів, назвавши їх “непрозорими”. “Ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, які будуть оголошені”, – сказала заступник голови виборчої комісії Джуліана Черера.
Раптова заява викликала побоювання, що звинувачення у фальсифікації голосування можуть призвести до судового оскарження або навіть смертельного насильства, свідком якого стала країна після президентських виборів 2007 і 2017 років.
Деякі міжнародні аналітики припустили, що крок Черери може бути політично мотивованим. “Чотири члени комісії, які називають підрахунок голосів непрозорим, були призначені Ухурою Кеніяттою (теперішнім президентом, - ред.) у 2018 році, і їхнє втручання пахне політичним втручанням з боку табору Раїла Одінги”, – сказав аналітик з африканських питань британської компанії “Maplecroft” Бенджамін Хантер.
Кеніятта підтримав Одінгу після того, як посварився з Руто. Одінга і Кеніятта походять з двох найбагатших і впливових сімей Кенії.
Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радєв призначив на 2 жовтня проведення позачергових парламентських виборів.