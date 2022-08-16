Переможця президентських виборів у Кенії оголосили на тлі заяв про фальсифікацію

Вільяма Руто оголосили переможцем на президентських виборах у Кенії на тлі заяв про фальсифікацію результатів.

Про це пише The Guardian.

Офіційні результати показали, що Руто, нинішній віцепрезидент, набрав 50,5% голосів, обійшовши давнього лідера опозиції Раїлу Одінгу та заледве уникнувши другого туру.

Однак за кілька хвилин до оголошення результатів вибухнув хаос: четверо із семи членів виборчої комісії заявили, що вони зреклися результатів, назвавши їх “непрозорими”. “Ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, які будуть оголошені”, – сказала заступник голови виборчої комісії Джуліана Черера.

Раптова заява викликала побоювання, що звинувачення у фальсифікації голосування можуть призвести до судового оскарження або навіть смертельного насильства, свідком якого стала країна після президентських виборів 2007 і 2017 років.

Новини про результати виборів спричинили спалахи насильства у місті Кісуму – цитаделі Одінги. Протестувальники підпалювали шини та закидували дорожні загородження битим камінням.

Деякі міжнародні аналітики припустили, що крок Черери може бути політично мотивованим. “Чотири члени комісії, які називають підрахунок голосів непрозорим, були призначені Ухурою Кеніяттою (теперішнім президентом, - ред.) у 2018 році, і їхнє втручання пахне політичним втручанням з боку табору Раїла Одінги”, – сказав аналітик з африканських питань британської компанії “Maplecroft” Бенджамін Хантер.

Кеніятта підтримав Одінгу після того, як посварився з Руто. Одінга і Кеніятта походять з двох найбагатших і впливових сімей Кенії.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радєв призначив на 2 жовтня проведення позачергових парламентських виборів.