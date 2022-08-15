​Шольц заявив, що не хоче ускладнювати виїзд із Росії людям, які виступають проти режиму Путіна

Про це канцлер Німеччини заявив після зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Осло.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не потрібно ускладнювати виїзд із Росії тим людям, які виступають проти режиму Путіна, передає The Guardian.

Таку думку озвучив Шольц після нинішньої зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Осло (Норвегія).

Таким чином канцлер поставив під сумнів заборону видачі туристичних віз громадянам РФ.

"Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з Росії, тому що вони не згодні з російським режимом", - сказав Шольц.

Він додав, що "всі рішення, які ми ухвалюємо, не повинні ускладнювати виїзд з країни, втечу від керівництва та диктатури в Росії".

Натомість прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала заборонити російським туристам в'їзд до ЄС. Вона хоче, аби і вони були покарані за вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що росіяни, які не підтримують агресію Кремля проти України, повинні залишатися всередині Росії, а не подорожувати Європою. Таким людям варто залишатися всередині країни-агресора, щоб вплинути на кремлівський режим.

Днями міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн Європейського Союзу та заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі. Також прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії підтримали ідею заборонити видачу росіянам туристичних віз.