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Латвія планує обмежити використання російської мови

Мін'юст вже працює над відповідним законом.

Латвія планує обмежити використання російської мови
Фото: saeima.lv

Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, повідомляє Delfi.

За його словами, Мін'юст вже працює над відповідним законом. Він міг би випливати з мовного референдуму, який провели в Латвії ще у 2012 році. Тоді 74,8% голосів було проти російської мови як другої державної.

Міністр додав, що жителі Латвії мають можливість використовувати дві мови. Однак, якщо обмежити сфери, де можна використовувати російську, латиська мова буде розвиватися.

"Суспільству потрібно знати, що латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", - пояснив Борданс.

Нагадаємо, що 5 серпня Латвія прийняла рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для росіян.

11 серпня сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

13 серпня президент Латвії Егілс Левітс заявив, що країна має переглянути видані посвідки на проживання та візи тим, хто підтримує російську агресію проти України. 

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