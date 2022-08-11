Головне за день. Четвер, 11 серпня

Не встигла спільнота обговорити гучні — у всіх розуміннях цього слова — вибухи на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Криму, як подібне диво сталося в Білорусі. Біля аеродрому "Зябровка", розташованого неподалік міста Гомель, цієї ночі пролунали вибухи і було видно спалахи вогню.

За різними даними, починаючи з 00:30, було не менше восьми спалахів.

Сьогодні вранці пресслужба Міністерства оборони Білорусі прокоментувала вибухи. Офіційна версія - спалах двигуна. Одного. І так — вісім разів?

Генштаб ЗСУ підтвердив, що на аеродромі "Зябровка" щось вибухало, але не свою до цього причетність.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передав кореспондент LB.ua.

"Справді, на аеродромі "Зябровка" були вибухи. Напередодні були подібні вибухи і на аеродромі Саки", - заявив Громов.

Який військовий аеродром наступний?

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові успішно відбили штурми окупантів на кількох напрямках.

Ворог штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися в напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Українські воїни завдали окупантам втрат та змусили тікати.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.30 11 серпня – у нашій новині.

Сьогодні вдень російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію.

“Зафіксовано п’ять “прильотів” у районі комендатури станції – безпосередньо поруч з дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився. Ще п’ять “прильотів” сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС”, – йдеться в повідомленні державного підприємства “Енергоатом”.

За даними Енергоатому, внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, роботу продовжують працівники попередньої зміни. У компанії додали, що наразі ситуація на станції наразі є контрольованою.

Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

"Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію державою, що підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити таку думку", – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Сейму.

У парламенті Латвії також погодились, що Росія розпочала повномасштабну війну за підтримки та за участю Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Латвії за таке рішення і закликав інші країни наслідувати її приклад.

Естонія за тиждень не впускатиме громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. Про це повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Дозвіл потрапити до країни матимуть особи, які працюють у дипломатичних установах в Естонії та члени їхніх родин, особи, які займаються міжнародними вантажними й пасажирськими перевезеннями, ті, хто має право вільного пересування за законодавством ЄС. Також дозволять вʼїзд з гуманітарних причин.

"Це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжить діяти, але вʼїзд в Естонію тим людям, які не потрапляють під винятки – не дозволяється", – наголосив міністр.

Обмеження не поширюється на шенгенські візи, видані іншими країнами.

Обов’язкова евакуація буде не лише з Донецької області. Про це на брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає кореспондент LB.

Частина міст та сіл Запорізької, Херсонської та Харківської областей взимку можуть залишитися без світла та опалення. За попередніми прогнозами, 500 тис. людей перемістяться зі східних та південних регіонів. Усі мають готуватися до “зими, яка буде найскладнішою за всю історію існування української держави”.

“Обов’язкова евакуація з Донецької області у нас вперше. Поки що вона єдина. Але наші прогнози та наш аналіз вказує на те, що вона буде продовжуватися в наших регіонах”, – заявила Ірина Верещук.

Наразі Кабмін моніторить ситуацію, яка погіршується в окремих регіонах.

McDonald’s повертається в Україну. Частина ресторанів мережі відновлять свою роботу.

“Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни”, – написав у Facebook очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе певний час. “Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається”. Голова української дипломатії додав, що Міністерство закордонних справ вело довгі переговори з компанією і переконувало її керівництво відновити роботу McDonald‘s в Україні.

Українські синхроністки вибороли "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту, який стартував у Римі.

Для України це перше в історії "золото" чемпіонатів Європи у командній технічній програмі. Раніше українки тричі (у 2016, 2018 та 2021 роках) брали "срібло".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!