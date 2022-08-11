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Кулеба про розмову з Боррелем: Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії та постачання зброї в Україну

"Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальше функціонування зернового коридору".

Кулеба про розмову з Боррелем: Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії та постачання зброї в Україну
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Верховним представником ЄС із питань зовнішньої та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

Міністр зазначив, що "Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальше функціонування зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії". 

Також очільник МЗС підкреслив, що він із Боррелем "погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну". 

Також сторони обговорили ситуацію з безпекою на Балканах.

Нагадаємо, після зустрічі представників 26 країн у Копенгагені Україні було виділено понад 1,5 мільярда євро готівкою, обладнанням і навчанням для зміцнення військового потенціалу у війні проти Росії.

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