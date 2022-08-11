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Укрнафта незаконно продала за заниженими цінами скраплений газ на понад 83 млн грн, - Офіс генпрокурора

Організатори схеми реалізували товар на біржі, у якої немає ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках.

Укрнафта незаконно продала за заниженими цінами скраплений газ на понад 83 млн грн, - Офіс генпрокурора
Фото: ukrnafta.com

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління скраплений газ, який незаконно продала Укрнафта.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Вартість реалізованого товару (а це 1500 тонн) - понад 83 млн грн.

В ОГП зазначили, що за їхнім процесуальним керівництвом триває досудове розслідуванням у кримінальному провадженні. Його відкрили проти службових осіб ПАТ "Укрнафта", а також Міністерства енергетики та інших невстановлених осіб. 

Учасники схеми за квітень-травень продали скраплений газ за заниженою ціною на біржі, у якої відсутня ліцензія на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках.

Під час досудового розслідування правоохоронці припинили протиправну реалізацію скрапленого газу.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора передав в управління АРМА 80 об’єктів нерухомості, якими незаконно заволоділи профспілкові організації.

Тим часом суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА - заставу в розмірі понад три мільйони гривень. Зловмиснику інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень.

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