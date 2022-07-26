Суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА - заставу в розмірі понад три мільйони гривень

Нині Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів).

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Підозрюваному інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень.

Суддя призначив заставу (як запобіжний захід) у розмірі 3 101 250 гривень.

Строк дії запобіжного заходу - до 12 вересня.

Також на ексголову АРМА поклали ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Нагадаємо, 13 липня ексголові АРМА, а також ще чотирьом особам було повідомлено про підозру в розтраті арештованого майна на 426 млн гривень.

Нещодавно слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відправила колишнього начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА на тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі майже 5 млн грн.