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​32 російські ракети і вісім ворожих безпілотників знищили львівські зенітники від початку вторгнення РФ

Повітряні цілі окупантів збивали як над Львівщиною, так і над іншими областями.

​32 російські ракети і вісім ворожих безпілотників знищили львівські зенітники від початку вторгнення РФ
Фото: facebook.com/kpszsu

Львівські зенітники від початку повномасштабної війни з РФ збили вже 32 ворожі ракети.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Небо Львівщини та ще семи областей боронить повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ. А це і Львівський зенітний ракетний полк імені Івана Виговського. Від початку повномасштабної війни наші зенітники у різних областях на заході країни знищили 8 безпілотників та 32 крилаті ракети росіян", - зазначив Козицький.

Він наголосив, що сили протиповітряної оборони "цілодобово стоять на сторожі мирного неба над нашими головами, не дозволяють ворогу досягати цілей та рятують тисячі людських життів".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до політиків Південної Кореї заявив, що станом на ранок 13 липня Росія випустила по території України 2 960 ракет.

24 липня протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ знищила усі випущені російські крилаті ракети типу "Калібр", які летіли на Хмельниччину.

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