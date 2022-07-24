Українська ППО знищила нині всі російські "Калібри", а авіація нанесла до 10 групових ударів по окупантах

"Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів".

24 липня протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ знищили усі випущені російські крилаті ракети типу "Калібр".

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил.

"Раніше ми повідомляли про збиття трьох ракет зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Захід". За уточненою інформацією, четверту ракету теж знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Південь", - зазначили військові.

Також за добу українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по російських військах на півдні та сході України.

"Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів".

Нагадаємо, вранці 24 липня в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. РФ випустила по області три крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Усіх їх збила ППО, уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району та в лісовому масиві. Пожежу в полях, яка виникла від збитих повітряних цілей, ліквідували.