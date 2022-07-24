У Хмельницькій області спрацювала ППО, – голова ОВА

Мешканців закликали лишатись в укриттях до кінця тривоги.

Вранці 24 липня в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Спрацювала протиповітряна оборона, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій у телеграм.

"Залишайтеся в укриттях", – наголосив він.

Деталі Гамалій обіцяв повідомити згодом.

Оновлення. В ЗСУ повідомили, що ворог випустив по Хмельниччині три крилаті ракети "Калібр". Запуск відбувся з акваторії Чорного моря. Повітряну атаку ворога успішно відбито, всі ракети знищені. Повітряна тривога в області минула.

Попередній ракетний обстріл Хмельницької області відбувся 5 липня. Ворог випустив чотири ракети. Одну з них збила ППО, три інші влучили на територію громади. Поранень зазнала одна людина.

25 червня в області сили ППО збили дві ракети окупантів. 14 червня було збито одну ракету.