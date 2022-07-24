Росіяни зруйнували 123 медичні заклади в Україні

За п'ять місяців повномасштабної війни атак з боку російських військ зазнало 869 медичних закладів в Україні. 123 об'єкти не підлягають відновленню.

Такі дані озвучило Міністерство охорони здоров'я України.

З 24 лютого Росія вбила щонайменше 18 медичних працівників. Ще понад 50 – зазнали поранень.

Втім, попри спрямовані атаки на систему охорони здоров'я України, та продовжує функціонувати. Щотижня в Україні здійснюють в середньому по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордон. Українських пацієнтів приймають спеціалізовані клініки в 17 країнах. Загалом за 150 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україні на лікування за кордон відправили 1274 українців.

За п'ять місяців війни працевлаштувати вдалося 3629 внутрішньо переміщених лікарів і медичних сестер.

Нагадаємо, що Україна приєдналася до програми EU4Health і отримає доступ до фінансування проєктів покращення охорони здоров’я.