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Росіяни зруйнували 123 медичні заклади в Україні

З 24 лютого РФ вбила щонайменше 18 медиків.

Росіяни зруйнували 123 медичні заклади в Україні
Фото: Facebook/Павло Кириленко

За п'ять місяців повномасштабної війни атак з боку російських військ зазнало 869 медичних закладів в Україні. 123 об'єкти не підлягають відновленню.

Такі дані озвучило Міністерство охорони здоров'я України.

З 24 лютого Росія вбила щонайменше 18 медичних працівників. Ще понад 50 – зазнали поранень.

Втім, попри спрямовані атаки на систему охорони здоров'я України, та продовжує функціонувати. Щотижня в Україні здійснюють в середньому по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордон. Українських пацієнтів приймають спеціалізовані клініки в 17 країнах. Загалом за 150 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україні на лікування за кордон відправили 1274 українців.

За п'ять місяців війни працевлаштувати вдалося 3629 внутрішньо переміщених лікарів і медичних сестер. 

Нагадаємо, що Україна приєдналася до програми EU4Health і отримає доступ до фінансування проєктів покращення охорони здоров’я.

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