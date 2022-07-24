Окупанти на Херсонщині створили спецгрупи, які зафарбовують українську символіку

Вони також влаштували справжнє полювання на українських патріотів.

Російські окупанти у Херсонській області спрямовують спеціальні групи на зафарбовування української символіки, яка з'являється завдяки руху опору.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи із нібито місцевої молоді, які поверх неї малює триколори. Ось тільки чомусь на фото та відеоматеріалах обличчя цієї "місцевої молоді" закрито масками, або ж зйомка ведеться зі спини", - йдеться у повідомленні.

Соболевський також зазначив, що на Херсонщині влаштували справжнє полювання на українських патріотів, які фактично з перших днів окупації були змушені працювати у форматі підпілля.

Загарбникам настільки важливо придушити рух опору, що нанесення патріотичної символіки або жовто-блакитних стрічок і прапорів окупанти офіційно прирівняли до екстремізму, оголосили нагороду за будь-яку інформацію про патріотів, провели сотні обшуків по всій області за адресами реєстрації активістів та на комунальних підприємствах облради, додав Соболевський.

Нагадаємо, що у Херсонській області російські загарбники намагаються нашвидкуруч відремонтувати мости, прагнучи відновити шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки.