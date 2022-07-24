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Санкції проти Росії вже мають потужний ефект, - посол США

Посол нагадала, що ефект від санкцій може вимагати часу.

Санкції проти Росії вже мають потужний ефект, - посол США
Фото: sk.usembassy.gov

Санкції проти Росії, які ввели США та низка країн у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну вже мають потужний ефект. 

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За її словами, це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

"Я думаю, вони (санкції. - Ред.) вже мають ефект. І санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив", - вважає Брінк.

Нагадаємо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз невідкладно розпочати роботу над черговим, восьмим, санкційним пакетом проти Росії. 

Тим часом Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку ЄС, автомобільні перевезення залишаються під забороною. 

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