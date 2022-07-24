США і союзники готові надати Україні 25-30 HIMARS та інших ракетних установок залпового вогню, – Сміт

50 чи 60 установок, яких, за словами Резнікова, Україна потребує для контрнаступу, надати буде складно.

Зеленський і Сміт під час зустрічі в Києві

США готові надати Україні близько 25-30 ракетних установок залпового вогню, як HIMARS. Про це голова Комітету збройних сил Палати представників Адам Сміт повідомив у інтервʼю Радіо Свобода.

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших. Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт.

Учора делегація законодавців США на чолі зі Смітом зустрілася з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 "хаймарсів", аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни.

За допомогою таких РСЗВ сили оборони успішно знищують ворожі склади, зброю і боєприпаси на тимчасово окупованих частинах України. "Хаймарси" та інша далекобійна зброя дозволяють вражати ворожі цілі на великій відстані.

21 липня Резніков повідомив, що уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS – наша держава отримає найближчим часом ще чотири одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.

Дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, становить 43 милі, або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць, яка була без "хаймарсів".