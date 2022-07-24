Головне за день. Неділя, 24 липня

Бої на Бахмутському напрямку, збитий "Грач", знищена ворожа батарея, Саміт перших леді та джентльменів. Яким запам’ятається 151-й день повномасштабної війни.

День почався з повітряних тривог, ними ж і закінчується. Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої в районі Роти – Семигір’я.

Українські захисники завдали чималих втрат окупантам на декількох напрямках фронту.

На Слов'янському напрямку загарбники вкотре спробували штурмовими діями встановити контроль над Богородичним, але це їм не вдалося.

На Краматорському українські бійці відбили штурми окупантів у напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Росіяни зазнали втрат і відступили.

Детальніше про оперативну обстановку – в нашій новині.

24 липня протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ знищила усі випущені російські крилаті ракети типу "Калібр", повідомили в командуванні Повітряних Сил.

"Раніше ми повідомляли про збиття трьох ракет зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Захід". За уточненою інформацією, четверту ракету теж знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Південь", - зазначили військові.

Також за добу українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по російських військах на півдні та сході України.

"Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів".

У ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

За даними оперативного командування "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи знищили батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського в ході виконання вогневих завдань.

Зазначається, що це – відповідь за нічний обстріл окупантами Миколаєва. Також під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ.

Українські бійці знищили ще один російський штурмовик, повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ворожий Су-25 "Грач" збили військові підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ.

"Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла", - додали в командуванні.

120 млн грн на реанімобілі зібрали на Саміті перших леді та джентльменів.

Саміт, який відбувся з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської, пройшов у форматі телемосту між п’ятьма державами: головну студію розмістили у Києві на території Софії Київської, чотири інші – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні.

Захід транслювався у понад 20 країнах світу.

Головною метою саміту було обговорення повоєнного майбутнього України і світу, а також збір коштів на реанімобілі.

Хто саме взяв участь у саміті, та чи закінчився на цьому збір коштів – у нашій новині.

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

"…ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", – сказала Брінк.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

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