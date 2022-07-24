Верещук пояснила, чому багато переселенців не отримало виплати: через "Дію" і неправильно оформлені документи

Через неправильно оформлені документи і тому, що "Дія" не передала в органи соцзахисту дані переселенців люди не отримали обіцяні Кабміном виплати.

Про це в ефірі телемарафону розповіла Віцепрем’єр-міністр ‒ Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, нині в Україні зареєстровано 3,4 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

"Міжнародна організації з міграції дає 6,2 млн українців - разом з тими, які з 2014 року були зареєстровані як ВПО", - додала віцепрем’єр-міністр. Вона зазначила, що чимало цих людей не отримали виплати від Кабміну і нині її відомство розв'язує цю проблему.

"В нас є "гаряча лінія" - 15-48 - люди на неї дзвонять, дзвонять масово, і багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховано і не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати. Ми кожного разу розбираємося, у чому зараз причина", - сказала Верещук.

За її словами, є дві найпоширеніші причини такої ситуації.

"Люди реєструвались у "Дії". "Дія" не передала на органи соцзахисту ці дані, і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані", - додала віцепрем’єр-міністр.

Верещук наголосила, що МінТОТ централізувало такі виплати і поступово переселенці отримають усі кошти: "Людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено, зараз решті ми допомагаємо: збільшуємо кількість комп'ютерів, програм...".

"Також є причини, що в якийсь спосіб не були оформлені правильно документи. Люди думали, що все гаразд і чекають. Їх на місці про це не повідомили. І ось уже декілька місяців люди нічого не отримали, то вони мають змогу задзвонити до нас і ми маємо команду людей, яка персонально займеться кожною такою справою", - додала віцепрем’єр-міністр.

Нагадаємо, у березні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував старт програми допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Для отримання коштів потрібно зареєструватися в громадах.

Загалом для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН.

Раніше стадо відомо, що одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом ВПО.