Через війну в Україні значно скоротилося виробництво чавуну і сталі

Через російське вторгнення в Україні відзначається різке падіння виробництва металургійної продукції.

Про це повідомляє профільне видання Укрметалургпром.

За даними Worldsteel, за 6 місяців 2022 року металургійними підприємствами країн світу вироблено 705,83 млн т чавуну, з яких 651,28 млн т - доменним способом і 54,55 млн т - методом прямого відновлення. Це на 4,98% нижче за показник аналогічного періоду 2021 р. (742,83 млн т).

Перше місце належить Китайській Народній Республіці, металурги якої в січні-червні 2022 р. виплавили 438,93 млн т чавуну, що на 4,70% нижче показника 6 місяців 2021 р. (460,58 млн т). Частка китайського чавуну у світовому виробництві за 6 місяців 2022 р. становить 62,2%.

Україна (4,54 млн т або 42,12% відносно січня-червня 2021 р.) обіймає 13-ту позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Світова виплавка сталі за 6 місяців 2022 р. становить 949,44 млн т, що на 5,51% нижче показника січня-червня 2021 р. (1004,79 млн т).

Лідером тут також є Китай, який виплавив 526,88 млн т, що на 6,50% нижче показника 6 місяців 2021 р. (563,51 млн т). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 55,5%.

Україна (4,54 млн т або 41,8% відносно січня-червня 2021 р.) обіймає 21-ше місце серед 64 країн-виробників сталі.

Після перших п'яти місяців 2022 року Україна посідала 18 місце серед виробників сталі й 12-те – серед виробників чавуну.

Нагадаємо, через російське вторгнення та знищення окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі, станом на минулий місяць виробництво чавуну і сталі в Україні скоротилося удвічі.

Раніше генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков заявляв, що через війну Україна втратила майже 30-40% своїх металургійних потужностей.