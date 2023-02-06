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США планують запровадити 200% мито на російський алюміній, - Bloomberg

За словами джерел, цей крок розглядався протягом кількох місяців.

США планують запровадити 200% мито на російський алюміній, - Bloomberg
Фото: bloomberg.com

Сполучені Штати Америки готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб продовжити тиск на Москву, оскільки наближається річниця повноммасштабного військового вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, цей крок розглядався протягом кількох місяців.

США також націлені на російський метал, оскільки Москва демпінгувала алюміній на американський ринок та завдавала шкоди американським компаніям. 

Президент США Джо Байден поки не дав офіційного дозволу на цю дію, а в адміністрації були занепокоєні щодо супутнього збитку промисловості США, включаючи аерокосмічну та автомобільну.

Такі високі тарифи фактично припинили б імпорт США металу з РФ

Росія є другим у світі виробником металу, а алюміній, що постачається з РФ, традиційно становить близько 10% від загального імпорту США.

Нагадаємо, ще в жовтні минулого року компанія Norsk Hydro ASA, яка керує найбільшим європейським заводом з виробництва первинного алюмінію, закликала запровадити санкції проти російських металів.

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