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​У Німеччині розраховують на "швидке" постачання танків Україні

Країна обіцяла передати 14 основних бойових танків зі складів Бундесверу.

​У Німеччині розраховують на "швидке" постачання танків Україні
Фото: U.S. Army Europe

Федеральний уряд Німеччини очікує, що постачання основних бойових танків Leopard 2 в Україну спільно з європейськими партнерами відбудеться швидко.

Про це заявив заступник речник уряду Вольфганг Бюхнер, повідомляє Spiegel.

"Зобов'язання Німеччини залишається в силі", - зазначив Бюхнер. Подробиці про деталі постачання та зобов'язання інших урядів він не озвучив.

Відомо, що Німеччина обіцяла передати 14 основних бойових танків зі складів Бундесверу. А з партнерами для України сформують два батальйони з Leopard-ами.

Нагадаємо, днями в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1

Тим часом канцлер Олаф Шольц відкинув побоювання з приводу того, що рішення Німеччини надати Україні західні танки і дозволити такі поставки іншим союзникам спровокує Кремль на нову ескалацію.

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