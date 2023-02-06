​У Німеччині розраховують на "швидке" постачання танків Україні

Федеральний уряд Німеччини очікує, що постачання основних бойових танків Leopard 2 в Україну спільно з європейськими партнерами відбудеться швидко.

Про це заявив заступник речник уряду Вольфганг Бюхнер, повідомляє Spiegel.

"Зобов'язання Німеччини залишається в силі", - зазначив Бюхнер. Подробиці про деталі постачання та зобов'язання інших урядів він не озвучив.

Відомо, що Німеччина обіцяла передати 14 основних бойових танків зі складів Бундесверу. А з партнерами для України сформують два батальйони з Leopard-ами.

Нагадаємо, днями в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1.

Тим часом канцлер Олаф Шольц відкинув побоювання з приводу того, що рішення Німеччини надати Україні західні танки і дозволити такі поставки іншим союзникам спровокує Кремль на нову ескалацію.