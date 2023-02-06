Україна готова направити рятувальників до Туреччини, – Кулеба

Понад 900 людей у Туреччині і Сирії загинули внаслідок потужного землетрусу.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна тісно співпрацює з турецькою стороною для координації розгортання великої групи своїх рятувальників.

Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

“Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання”, – йдеться у повідомленні.

Ukraine stands ready to send a large group of rescue workers to Türkiye to assist crisis response. We are working closely with the Turkish side to coordinate their deployment. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2023

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що союзники по Альянсу мобілізують підтримку для Туреччини.

Сьогодні зранку землетрус магнітудою 7,8 стався у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, на глибині 24,1 кілометра. Землетрус відчувався в кількох країнах регіону, включаючи Сирію та Ліван. Станом на 12:20 відомо про понад 900 загиблих, число поранених перевищує 5 000.