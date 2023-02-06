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Унаслідок потужного землетрусу у Туреччині і Сирії загинуло понад 300 людей

Через землетрус чимало громадян залишали будівлі та чекали надворі. У центрі міст утворилися довжелезні черги транспортних засобів.

Фото: EPA/UPG

Понад 300 людей загинули у Туреччині і Сирії після того, як один із найсильніших землетрусів, що стався за понад 100 років, спричинив підземні поштовхи в регіоні.

Про це пише CNN.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 7,8 стався одразу після 4 години ранку понеділка 6 лютого за місцевим часом у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, на глибині 24,1 кілометра. Землетрус відчувався в кількох країнах регіону, включаючи Сирію та Ліван.

За даними агентства з боротьби зі стихійними лихами країни AFAD, у Туреччині загинули щонайменше 76 людей і понад 440 отримали поранення.

У сусідній Сирії щонайменше 237 людей загинули і понад 630 отримали поранення, повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я. Повідомляється про загиблих в Алеппо, Латакії, Хамі та Тартусі.

В МЗС повідомили, що посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.

Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві “гарячі лінії”: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть також звертатися на “гарячу лінію” МЗС: +380 44 238 15 88.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, внаслідок землетрусу на Філіппінах поранення отримали 36 людей. 

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