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У Румунії сталися відключення світла через снігопади

Хуртовина накрила близько половини території країни.

У Румунії сталися відключення світла через снігопади
Фото: ungvar.in.ua

У Румунії тисячі домогосподарств залишилися без світла внаслідок потужного снігопаду.

Про це пише "Європейська правда".

Хуртовина накрила близько половини території країни, найбільш відчутні наслідки - у гірських районах. Деякі дороги повністю перекрили через замети й повалені дерева.

Найскладніша ситуація у повіті Альба, в Апусенах - гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько 4 тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередач.

У кількох випадках рятувальникам довелося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі. Метеослужба вважає, що попереду - найхолодніший для країни період цієї зими, температура повітря в гірських районах може знизитися до -15. 

Нагадаємо, що середньомісячна температура повітря у січні у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С.

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