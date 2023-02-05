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Експремʼєр Ізраїлю заявив, що отримав від Путіна обіцянку не вбивати Зеленського

Бенетт також стверджує, що Зеленський йому говорив нібито про відмову від наполягання на вступі до НАТО. 

Експремʼєр Ізраїлю заявив, що отримав від Путіна обіцянку не вбивати Зеленського
Нафтали Беннет
Фото: EPA/UPG

Колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенетт заявив, що на початку повномасштабного вторгнення отримав від президент РФ обіцянку не вбивати українського президента Володимира Зеленського. У інтервʼю Associated Press він сказав, що говорив про це з Путіним на початку березня.

"Я запитав: «Що з цим? Ви плануєте вбити Зеленського?» Він сказав: «Я не буду вбивати Зеленського». Тоді я сказав йому: «Я повинен розуміти, що ви даєте мені слово, що ви не вб'єте Зеленського». Він сказав: "Я «не збираюся вбивати Зеленського»", – заявив експремʼєр. 

Бенетт сказав, що потім подзвонив Зеленському, щоб повідомити йому про обіцянку Путіна.

"Слухай, я прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати". Він запитує: «Ти впевнений?» Я сказав: «100% він тебе не вб’є»", – сказав Бенетт.

Він додав, що Путін у розмові з ним нібито відмовився від своєї клятви домагатися роззброєння України, а Зеленський нібито пообіцяв не наполягати на вступі до НАТО.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до НАТО у вересні 2022. "Ми маємо рішення. Перше – тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території поверне мир. Ми пройдемо цим шляхом. Друге – Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо", – сказав тоді президент Зеленський. 

У березні ізраїльське видання писало, що Нафталі Бенетт під час телефонної розмови порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.

За словами джерела видання в українському уряді, прем’єр Ізраїлю ініціював телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Під час розмови, яка відбулася 8 березня, він порадив президенту України погодитись на умови Росії. В Офісі президента України заперечили інформацію про те, що Бенет закликав Зеленського капітулювати перед Путіним.

12 березня Володимир Зеленський запропонував провести переговори з президентом РФ у Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенетта.

Бенетт очолював уряд Ізраїлю до червня. 

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