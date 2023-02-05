Експремʼєр Ізраїлю заявив, що отримав від Путіна обіцянку не вбивати Зеленського

Бенетт також стверджує, що Зеленський йому говорив нібито про відмову від наполягання на вступі до НАТО.

Колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенетт заявив, що на початку повномасштабного вторгнення отримав від президент РФ обіцянку не вбивати українського президента Володимира Зеленського. У інтервʼю Associated Press він сказав, що говорив про це з Путіним на початку березня.

"Я запитав: «Що з цим? Ви плануєте вбити Зеленського?» Він сказав: «Я не буду вбивати Зеленського». Тоді я сказав йому: «Я повинен розуміти, що ви даєте мені слово, що ви не вб'єте Зеленського». Він сказав: "Я «не збираюся вбивати Зеленського»", – заявив експремʼєр.

Бенетт сказав, що потім подзвонив Зеленському, щоб повідомити йому про обіцянку Путіна.

"Слухай, я прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати". Він запитує: «Ти впевнений?» Я сказав: «100% він тебе не вб’є»", – сказав Бенетт.

Він додав, що Путін у розмові з ним нібито відмовився від своєї клятви домагатися роззброєння України, а Зеленський нібито пообіцяв не наполягати на вступі до НАТО.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до НАТО у вересні 2022. "Ми маємо рішення. Перше – тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території поверне мир. Ми пройдемо цим шляхом. Друге – Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо", – сказав тоді президент Зеленський.

У березні ізраїльське видання писало, що Нафталі Бенетт під час телефонної розмови порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.

За словами джерела видання в українському уряді, прем’єр Ізраїлю ініціював телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Під час розмови, яка відбулася 8 березня, він порадив президенту України погодитись на умови Росії. В Офісі президента України заперечили інформацію про те, що Бенет закликав Зеленського капітулювати перед Путіним.

12 березня Володимир Зеленський запропонував провести переговори з президентом РФ у Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенетта.

Бенетт очолював уряд Ізраїлю до червня.