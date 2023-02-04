Рішення США щодо використання арештованих росактивів для України дає приклад Європі, - литовський міністр

"Росія повинна заплатити за те, що вона зробила", - наголосив Лінкявічюс.

Рішення США щодо використання арештованих російських активів для допомоги Україні буде зразком для Європи.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

За його словами, відповідний крок американського генпрокурора має "допомогти виробити законний спосіб для Європи конфіскувати заморожені та заблоковані російські державні та приватні активи".

#US Attorney General authorized to use seized #Russia’s money to aid #Ukraine. That’s the only way to a global solution. This also should help to work out legal way for Europe to confiscate frozen and blocked Russian state and private assets. Russia must pay for what it has done. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 4, 2023

"Росія повинна заплатити за те, що вона зробила", - наголосив Лінкявічюс.

Нагадаємо, напередодні генеральний прокурор США Меррік Гарленд заявив, що конфісковані кошти російського олігарха Малофєєва у розмірі 5,4 млн доларів підуть на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України.