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Рішення США щодо використання арештованих росактивів для України дає приклад Європі, - литовський міністр

"Росія повинна заплатити за те, що вона зробила", - наголосив Лінкявічюс.

Рішення США щодо використання арештованих російських активів для допомоги Україні буде зразком для Європи.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

За його словами, відповідний крок американського генпрокурора має "допомогти виробити законний спосіб для Європи конфіскувати заморожені та заблоковані російські державні та приватні активи".

"Росія повинна заплатити за те, що вона зробила", - наголосив Лінкявічюс.

Нагадаємо, напередодні генеральний прокурор США Меррік Гарленд заявив, що конфісковані кошти російського олігарха Малофєєва у розмірі 5,4 млн доларів підуть на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України.

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