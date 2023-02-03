​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСвіт

Під санкції США потрапили вісім членів правління іранської компанії-виробника дронів

Також Штати ідентифікували два судна Ісламської Республіки - нафтовий танкер Iris Makran і фрегат Iris Dena.

Під санкції США потрапили вісім членів правління іранської компанії-виробника дронів

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло у санкційний список вісім членів правління іранської компанії Paravar Pars Company.

Про це ідеться на сайті Мінфіну США.

Ця іранська компанія - виробник безпілотних літальних апаратів. Вона раніше потрапила під санкції Сполучених Штатів Америки та ЄС за виробництво дронів для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Також Штати ідентифікували два судна Ісламської Республіки - нафтовий танкер Iris Makran і фрегат Iris Dena.

За інформацією американського Мінфіну, Іris Makran перепрофілювали для військово-морських операцій, аби здійснювати запуск БпЛА. Наразі судно здійснює міжнародний рейс. А Iris Dena супроводжує Makran у цьому плаванні.

У США наголосили, що продовжать "агресивно атакувати всі елементи іранської програми БпЛА".

Нагадаємо, днями CША застосували санкції щодо семи іранських компаній за виробництво дронів для РФ.

Додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії у її війні проти України запровадила і Австралія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також