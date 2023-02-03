Під санкції США потрапили вісім членів правління іранської компанії-виробника дронів

Також Штати ідентифікували два судна Ісламської Республіки - нафтовий танкер Iris Makran і фрегат Iris Dena.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло у санкційний список вісім членів правління іранської компанії Paravar Pars Company.

Про це ідеться на сайті Мінфіну США.

Ця іранська компанія - виробник безпілотних літальних апаратів. Вона раніше потрапила під санкції Сполучених Штатів Америки та ЄС за виробництво дронів для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Також Штати ідентифікували два судна Ісламської Республіки - нафтовий танкер Iris Makran і фрегат Iris Dena.

За інформацією американського Мінфіну, Іris Makran перепрофілювали для військово-морських операцій, аби здійснювати запуск БпЛА. Наразі судно здійснює міжнародний рейс. А Iris Dena супроводжує Makran у цьому плаванні.

У США наголосили, що продовжать "агресивно атакувати всі елементи іранської програми БпЛА".

Нагадаємо, днями CША застосували санкції щодо семи іранських компаній за виробництво дронів для РФ.

Додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії у її війні проти України запровадила і Австралія.