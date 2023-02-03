Українські танкісти за декілька днів розпочнуть навчання в Польщі

Українські танкісти вже за декілька днів у Польщі розпочнуть курс навчання на танках, наданих у рамках західної військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна очікує посилення наступу росіян, тому отримання важкої зброї, яка зможе захищати українських солдатів, є дуже важливим, це ключове питання. Ми зібрали декларації у справі "Танкової коаліції". Але щоб це скоріше втілилося в життя, ми вирішили в середині лютого зустрітися у Брюсселі. Найважливіше наразі - це розпочати тренування українських солдатів на цих танках. Такі тренування розпочнуться у Польщі, буквально за декілька днів", - сказав Блащак під час спільної пресконференції міністрів оборони України та Польщі.

Керівники оборонних відомств України та Республіки Польща обговорили питання посилення спроможностей сил оборони України, зокрема проведення тренувальних місій українських військових на території Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні 60 танків, 30 із яких - PT-91 Twardy та 14 Leopard-2.

Нагадаємо, Польща прагне скоротити час навчання на бойових танках Leopard 2 до п’яти тижнів. Для цього необхідно інтенсифікувати навчання, зокрема шляхом максимального збільшення кількості інструкторів.

Польські інструктори також проводять курси підготовки механіків для озброєння, шасі та обладнання, що супроводжує Leopard.

Як повідомлялося, в першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.