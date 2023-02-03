Євросоюз виділить Україні перший мільярд євро у межах плану "Швидкого відновлення" після війни, - Урсула фон дер Ляєн

Відповідно до плану "Швидкого відновлення" Україна отримає перший мільярд євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

За її словами, одна частина допомоги - це відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Інша річ - повоєнна відбудова України.

"Відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень - це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд з "Швидкого відновлення" буде наданий… Тож робота може початись негайно", - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 3 лютого в Києві відбувся саміт Україна-ЄС.

За його підсумками президент Європейської Ради Шарль Мішель, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і Президент України Володимир Зеленський виступили зі спільною заявою.