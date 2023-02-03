Над Сполученими Штатами літає китайська повітряна “куля-шпигун”

Уже кілька днів над Сполученими Штатами летить підозріла китайська повітряна “куля-шпигун”. Про це пише “Голос Америки”.

Високопосадовці США порадили президенту США Джо Байдену не збивати його, побоюючись, що уламки можуть становити загрозу для безпеки людей і наземних об'єктів.

“Уряд Сполучених Штатів виявив і відстежує висотний аеростат-розвідник, який прямо зараз перебуває над континентальною частиною Сполучених Штатів”, – заявив журналістам офіційний представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Наразі повітряна куля летить на висоті, яка значно перевищує стелю для комерційних польотів, і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі.

Сенатор США Марко Рубіо, головний республіканець у сенатському комітеті з розвідки, заявив, що повітряна куля-шпигун викликає тривогу, але не дивує.

“Рівень шпигунства, спрямованого проти нашої країни з боку Пекіна, за останні 5 років різко зріс, став більш інтенсивним і зухвалим”, – написав Рубіо у Twitter.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США, інформуючи журналістів на умовах анонімності, сказав, що Сполучені Штати “контролюють” повітряну кулю з того часу, як вона увійшла до повітряного простору США кілька днів тому, і спостерігають за нею за допомогою військової авіації.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час поїздки на Філіппіни в середу скликав зустріч високопосадовців Пентагону для обговорення інциденту з кулею.

Ця новина з'явилася, коли директор ЦРУ Вільям Бернс виступав на заході у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, де він назвав Китай “найбільшою геополітичною проблемою”, з якою стикаються Сполучені Штати.

Відносини між США з Китаєм останнім часом напружені через Тайвань, порушення прав людини в КНР та військову активність Пекіна в Південно-Китайському морі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен має відвідати Китай найближчими днями.