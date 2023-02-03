Іран звинуватив Ізраїль в атаці безпілотників і заявляє про право на помсту

Іран звинуватив Ізраїль в атаці безпілотників на військовий завод у місті Ісфаган минулими вихідними, попередивши, що “залишає за собою законне та невід'ємне право” на заходи у відповідь.

Про це пише Associated Press.

“Початкове розслідування показує, що ізраїльський режим несе відповідальність за цю спробу акту агресії”, – йдеться у листі, підписаному послом Ірану Аміром Саїдом Іравані.

Докази,що підтверджували б підозри Ірану, не вказані.

“Ізраїльські офіційні особи відмовилися від коментарів. Проте після провалу ядерної угоди Тегерана зі світовими державами у 2015 році Ізраїль провів серію атак на ядерну програму Ірану та інші об'єкти в рамках багаторічної тіньової війни між суперниками на Близькому Сході”, – зазначає видання.

Про теракт досі відомо дуже мало. У заяві Міноборони йдеться, що по об'єкту запустили три безпілотники, два з них успішно збили. Третій міг пробився крізь будівлю, завдавши “незначних пошкоджень” даху і нікого не поранивши.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA пізніше описало безпілотники як “квадрокоптери, оснащені бомбами”. Квадрокоптери, які отримали свою назву через чотири ротори, зазвичай працюють з невеликих відстаней за допомогою дистанційного керування. Пізніше іранське державне телебачення показало кадри уламків безпілотників, які нагадували комерційні квадрокоптери.

Що виготовляв завод – залишається незрозумілим. У своєму листі Іравані назвав його “комплексом майстерень міністерства оборони Ірану”.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 29 січня, в Ірані сталася низка потужних вибухів. Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунали вибухи й у Тегерані.

30 січня МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного України.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема, Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи Росії озброєння.