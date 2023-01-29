​Події в Ірані демонструють наслідки політики їхнього керівництва, - Речник Повітряних сил

Події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема, Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи Росії озброєння.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна.
"Те, що відбувається в Ірані можна лише назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини", - сказав він.
Він нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців те, озброєння яке у росіян в дефіциті, а саме: балістичні ракети та ударні безпілотники (такі як Shahed та інші). Натомість Тегеран хоче від Москви літаків.
"Іран має певних ворогів в регіоні, тому, будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", - зазначив Ігнат.
Нагадаємо, в ніч проти неділі в Ірані сталася низка потужних вибухів. Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунають вибухи й у Тегерані.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що Росія може почати наступальні дії в найближчі місяці, зокрема навесні або на початку літа. Аналітики вказують на те, що Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучі до взаємовигідного ухилення від санкцій.