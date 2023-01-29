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​Події в Ірані демонструють наслідки політики їхнього керівництва, - Речник Повітряних сил

"Будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований".

​Події в Ірані демонструють наслідки політики їхнього керівництва, - Речник Повітряних сил
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема, Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи Росії озброєння.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна.

"Те, що відбувається в Ірані можна лише назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини", - сказав він.

Він нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців те, озброєння яке у росіян в дефіциті, а саме: балістичні ракети та ударні безпілотники (такі як Shahed та інші). Натомість Тегеран хоче від Москви літаків.

"Іран має певних ворогів в регіоні, тому, будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, в ніч проти неділі в Ірані сталася низка потужних вибухів. Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунають вибухи й у Тегерані.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що Росія може почати наступальні дії в найближчі місяці, зокрема навесні або на початку літа. Аналітики вказують на те, що Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучі до взаємовигідного ухилення від санкцій.

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