Італія підписала газову угоду з Лівією на 8 млрд доларів

Угоду підписали на тлі прагнення Європи скоротити свою залежність від російських енергоресурсів.

Італія і Лівія уклали угоду про видобуток і постачання в Європу газу на 8 млрд доларів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз компанії.

“Генеральний директор Eni Клаудіо Дескальці та генеральний директор Національної нафтової корпорації Лівії (NOC) Фархат Бенгдара домовилися 28 січня про розвиток Structures A&E, стратегічного проєкту, спрямованого на збільшення видобутку газу для постачання внутрішнього ринку Лівії, а також забезпечення експорту до Європи”, - йдеться у пресрелізі.

Загальна оціночна сума інвестицій становитиме 8 млрд доларів, що матиме значний вплив на галузь і пов’язаний з нею ланцюжок постачань, що дозволить зробити значний внесок в економіку Лівії.

Structures A&E є першим великим проєктом у країні з початку 2000 року. Він складається з розробки двох газових родовищ біля шельфу Лівії. Загальний видобуток газу з двох структур розпочнеться у 2026 році та досягне 750 мільйонів стандартних кубічних футів газу на добу.

Видобуток забезпечуватиметься двома основними платформами, прив’язаними до існуючих очисних споруд на комплексі Mellitah.

Проєкт також передбачає будівництво об’єкта з уловлювання та зберігання вуглецю (CCS), що дозволить значно скоротити загальний вуглецевий слід відповідно до стратегії декарбонізації Eni.

Угоду було підписано в присутності прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні та прем'єр-міністра Уряду національної єдності Лівії Абдула Хаміда Аль-Дбейбаха.

Eni є провідним міжнародним виробником газу в Лівії, частка якого становить 80% національного видобутку. Компанія працює в Лівії з 1959 року і наразі має великий портфель активів у розвідці, видобутку та розробці. Операції здійснюються через спільну компанію Mellitah Oil and Gas BV (Eni 50%, NOC 50%). Середній власний видобуток становив 165 тис. барелів нафтового еквівалента на день у 2022 році.

Після початку російської війни проти України та скорочення постачання росією газу в Європу європейські держави намагаються диверсифікувати джерела імпорту.

Нагадаємо, в Управлінні з цінних паперів і ринків ЄС вважають, що тимчасове обмеження цін на газ в Європейському Союзі може призвести до зниження ліквідності ринку, проте наразі значного впливу ще не виявлено. Обмеження цін на газ почне діяти з 15 лютого.