Рада Євросоюзу подовжила на пів року санкції проти Росії

Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії.
Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу.
Згідно з повідомленням, санкції, що були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року через неспровоковану та невиправдану військову агресію РФ проти України.
Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Санкції також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, санкції проти кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Москвою каналів дезінформації.
Окрім економічних санкцій проти Російської Федерації, ЄС ввів різні типи заходів у відповідь на дестабілізуючі дії РФ проти України. Серед них:
- обмеження економічних відносин із незаконно анексованим Кримом і містом Севастополь, а також непідконтрольними українському уряду територіями Донецької та Луганської областей;
- індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.
Нагадаємо, 25 січня посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України.