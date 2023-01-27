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Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині: пошкоджені будинки, двоє людей загинули

П’ятеро жителів міста отримали поранення.

Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині: пошкоджені будинки, двоє людей загинули
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Сьогодні вранці росіяни вдарили по місту Часів Яр Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, адміністративна будівля, автомобілі. Є загиблі і поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, обстріл почався близько 9-ї ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки. Дві людини загинули і щонайменше п’ятеро поранено.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

В Авдіївці росіяни близько 9 ранку обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували “Гради” з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Минув без жертв обстріл Неліпівки Торецької територіальної громади. Там постраждали будинки та господарські споруди.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється.

“Ворог свідомо нищить наші міста та селища. Цивільні, не задіяні у захисті та забезпеченні роботи критичної інфраструктури області, мають евакуюватися”, – наголосив голова ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв 13 населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, школа і дитячий садок. Є загиблі і поранені. 

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