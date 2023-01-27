Сьогодні вранці росіяни вдарили по місту Часів Яр Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, адміністративна будівля, автомобілі. Є загиблі і поранені.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, обстріл почався близько 9-ї ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки. Дві людини загинули і щонайменше п’ятеро поранено.
В Авдіївці росіяни близько 9 ранку обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували “Гради” з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Минув без жертв обстріл Неліпівки Торецької територіальної громади. Там постраждали будинки та господарські споруди.
Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється.
“Ворог свідомо нищить наші міста та селища. Цивільні, не задіяні у захисті та забезпеченні роботи критичної інфраструктури області, мають евакуюватися”, – наголосив голова ОВА.
Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв 13 населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, школа і дитячий садок. Є загиблі і поранені.