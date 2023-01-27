Загальна сума збитків українського бізнесу від війни з РФ становить 13 млрд доларів, – KSE

З них 9 млрд доларів – частка великих та середніх підприємств.

Через широкомасштабне вторгнення РФ прямих збитків зазнали щонайменше 109 великих і середніх підприємств України різних форм власності. Загальна сума збитків становить близько 13 млрд доларів.

Про це йдеться у дослідженні Київської школи економіки (KSE).

“За підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією 24 лютого 2022 року... Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб – підприємців оцінюється в 13 млрд доларів. З них 9 млрд доларів – частка збитків великих та середніх підприємств”, – йдеться у дослідженні.

Зазначається, що загальні непрямі втрати сягають 33,1 млрд доларів. За підрахунками експертів проєкту KSE “Росія заплатить” для відновлення підприємств знадобиться 24,9 млрд доларів.

Більшість зруйнованих та пошкоджених підприємств знаходиться в шести областях: Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%), Луганській (10%) та Миколаївській (8%).

Серед найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії росії у 2022 році – Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь, Нібулон, Мотор Січ.

За оцінкою експертів KSE, 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.

Нагадаємо, близько 50% витрат державного бюджету України наразі покривають іноземні партнери, решту – Україна своїми силами.