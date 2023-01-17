Близько 50% витрат бюджету покривають іноземні партнери, - Свириденко

Близько 50% витрат державного бюджету України наразі покривають іноземні партнери, решту – Україна своїми силами.

Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"50% наших витрат покривається нашими партнерами, і 50% покривається за рахунок українського бізнесу, прибутків та податків, які збираємо всередині країни", - сказала вона.

Тому міністр економіки наголосила на важливості підтримки роботи українських компаній, забезпечення їм доступу до фінансування та страхування.

За її словами, Україна обговорює з іноземними партнерами шляхи підтримки, яка сприятиме поверненню українського бізнесу до України, та залучення нових інвестицій. Зокрема, мова йде про розробку нового механізму страхування.

"Ми розробляємо механізм страхування, який дозволить інвестиції в Україну під час воєнного стану. Ми попросили експертні кредитні агентства переглянути їх портфель продуктів та запропонувати продукти, які задовольнять компанії, які хочуть інвестувати в Україну зараз, під час війни. Нам потрібні інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, що за даними НБУ, у 2023 році Україні необхідно забезпечити потреби бюджету на рівні щонайменше $38 млрд. Це має відбутися за рахунок зовнішнього фінансування.