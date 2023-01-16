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ЄС заповнить поставками з Китаю дефіцит дизельного палива, що експортувалося Росії

Росія протягом багатьох років була основним постачальником дизельного пального до Європи.

ЄС заповнить поставками з Китаю дефіцит дизельного палива, що експортувалося Росії

Країни Європейського Союзу розраховують заповнити за рахунок поставок з Китаю можливий дефіцит дизельного палива після запровадження з 5 лютого ембарго на поставки його з РФ.

Про це пише Reuters.

За прогнозами директора з досліджень короткострокової нафти в консалтинговій компанії Wood Mackenzie Марка Вільямса, експорт дизельного палива з Китаю в ЄС може сягнути 400-600 тис. барелів на добу у січні-червні.

"Без китайського експорту Європа навряд компенсує втрату 500 тис. барелів на добу експорту російського дизельного пального через ембарго", – стверджують аналітики Energy Aspects.

За даними енергетичної аналітичної компанії Vortexa, імпорт дизельного пального до Європи з Росії цього місяця становить 770 тис. барелів на добу, що є найвищим показником із березня минулого року.

 

"Європейські покупці поспішають імпортувати якнайбільше до заборони", – сказав Рохіт Ратод, старший аналітик ринку нафти у Vortexa.

Росія протягом багатьох років була основним постачальником дизельного пального до Європи, де нафтопереробні заводи виробляють недостатньо для задоволення внутрішнього попиту.

Нагадаємо, до кінця 2022 року Європа скоротила поставки російської нафти на 90%.

 

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