Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко оприлюднив фото руйнувань Часовоярської школи №17 внаслідок російських обстрілів.
Як повідомив Кириленко на своїх сторінках у соцмережах, рашисти обстріляли навчальний заклад зранку 16 січня.
В результаті було пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. Постраждалих немає.
Також росіяни вдарили по селищу Нове - сюди прилетіли два снаряди. Відомо про шість пошкоджених будинків.
Нагадаємо, уночі 16 січня російські військові обстрілювали центр і північ Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула людина.
Станом на 13:10 16 січня кількість жертв унаслідок суботнього ракетного удару по Дніпру зросла до 40.