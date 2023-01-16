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Очільник Донеччини оприлюднив фото руйнувань школи у Часовому Яру, яку обстріляли зранку росіяни

Також окупанти вдарили по селищу Нове і пошкодили шість будинків.

Очільник Донеччини оприлюднив фото руйнувань школи у Часовому Яру, яку обстріляли зранку росіяни
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко оприлюднив фото руйнувань Часовоярської школи №17 внаслідок російських обстрілів.

Як повідомив Кириленко на своїх сторінках у соцмережах, рашисти обстріляли навчальний заклад зранку 16 січня.

В результаті було пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. Постраждалих немає.

Також росіяни вдарили по селищу Нове - сюди прилетіли два снаряди. Відомо про шість пошкоджених будинків.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, уночі 16 січня російські військові обстрілювали центр і північ Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула людина.

Станом на 13:10 16 січня кількість жертв унаслідок суботнього ракетного удару по Дніпру зросла до 40.

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