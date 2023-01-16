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Росіяни закривають міста Луганщини на в'їзд та виїзд, - Гайдай

У будинки заселяють нових бойовиків.

Росіяни закривають міста Луганщини на в'їзд та виїзд, - Гайдай
Фото: змі окупантів

Російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані трохи далі", - йдеться у заяві.

Гайдай додав, що українське командування розуміє плани росіян і діє на випередження. Самі ж окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

"ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового. В наших військових є успіх і вони його стабільно розвивають", - додав очільник ОВА.

Гайдай зауважив, що будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, бо всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти планують провокації у формі Збройних сил України. 

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