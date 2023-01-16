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Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни, - Моравецький

Він закликав уряд Німеччини до рішучих дій.

Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час прес-конференції у Варшаві, 16 листопада 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Німеччина має поставити Силам оборони України "всі види озброєнь", бо українці захищають від російських окупантів не лише себе, а й добробут Європи. 

Про це, виступаючи у Берліні, заявив очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький, пише PAP.

Польський прем'єр застеріг світ, що поразка України "може стати прелюдією до Третьої світової війни", і тому зараз "немає причин блокувати підтримку Києва та затягувати її".

"Я закликаю уряд Німеччини до рішучих дій, які полягають у постачанні всіх видів озброєнь до України", – закликав Моравецький.

Він нагадав союзникам, як Європа "вважала, що російського ведмедя можна приручити". Хоча Польща в той час постійно попереджала, "що імперіалізм – основна частина політики Кремля".

Нагадаємо, що 13 січня канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить "ретельно зважувати кожен крок" і консультуватися із союзниками щодо подальшого постачання озброєння Україні. 

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