Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни, - Моравецький

Німеччина має поставити Силам оборони України "всі види озброєнь", бо українці захищають від російських окупантів не лише себе, а й добробут Європи.
Про це, виступаючи у Берліні, заявив очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький, пише PAP.
Польський прем'єр застеріг світ, що поразка України "може стати прелюдією до Третьої світової війни", і тому зараз "немає причин блокувати підтримку Києва та затягувати її".
"Я закликаю уряд Німеччини до рішучих дій, які полягають у постачанні всіх видів озброєнь до України", – закликав Моравецький.
Він нагадав союзникам, як Європа "вважала, що російського ведмедя можна приручити". Хоча Польща в той час постійно попереджала, "що імперіалізм – основна частина політики Кремля".
Нагадаємо, що 13 січня канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить "ретельно зважувати кожен крок" і консультуватися із союзниками щодо подальшого постачання озброєння Україні.