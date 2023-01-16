СБУ проводить безпекові заходи на Хмельницькій АЕС

Жителів просять не поширювати в соцмережах інформацію та фото.

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це Хмельницька АЕС повідомила у Фейсбуці.

"Управлінням СБ України у Хмельницькій області проводяться безпекові заходи в м. Нетішин та на об’єктах ВП ХАЕС.

Нагадуємо краянам про заборону фото- відеофіксації та неприпустимість поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки та дій військовослужбовців і правоохоронців, які залучені до проведення зазначених заходів", - йдеться в повідомленні.

Чинне законодавство передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення або дислокацію військових формувань в період воєнного стану. Зокрема, статтею 114-2 Кримінального кодексу України заборонено поширювати інформацію про: направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів; переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо.

"Не слід забувати, що війна ще триває, тому необдумано оприлюднений фотознімок може завдати значної шкоди обороноздатності країни", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, в листопаді минулого року через російські обстріли Хмельницька АЕС втрачала повний доступ до електромережі.