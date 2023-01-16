​У Києві та чотирьох областях діють екстрені відключення світла, - ДТЕК

Сьогодні, 16 січня, в Києві та чотирьох областях України (Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій) запровадили аварійні відключення світла. У зв'язку з цим графіки планових обмежень не працюють.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Жителів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 14 січня в енергосистемі зберігається значний дефіцит генерації. Укренерго значно обмежило обсяги споживання по всій Україні і в Києві.