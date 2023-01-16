РФ готується до вирішальної стратегічної операції протягом наступних шести місяців, – ISW

Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що РФ не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на фронті.

Росія хоче перехопити ініціативу на полі бою і покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент РФ Володимир Путін змінює підходи ведення війни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на фронті.

Військові аналітики зазначають, що Москва, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних шести шести місяців.

У ISW також перерахували невдачі Росії у війні проти України. Зокрема, за останні 11 місяців РФ не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні. Російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати хахоплені території в Харківській області або місто Херсон.

"Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль", - зазначають експерти.

В ISW переконані, що з огляду на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни. Зокрема, інститут помітив розвиток таких напрямків:

Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.

Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.

Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни, тощо.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що битва за Донбас – принципова для знищення бойового потенціалу країни-терористки.