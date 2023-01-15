До Білорусі прилетіли 8 російських винищувачів і 4 вантажних борти ворога

Щонайменше частина з них щось привезли, ймовірно боєприпаси для винищувачів.

На військовий аеродром у Барановичах що у Білорусі прилетіло щонайменше 8 російських винищувачів і 4 вантажних борти.

Про це повідомляє у Telegram “Беларускі Гаюн”.

Зазначається, що протягом неділі 15 січня на військовий аеродром у Барановичах з Росії прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ.

Серед них:

4 одиниці Су-34 ВКС РФ з реєстраційними номерами:

RF-95001 – прилетів о 16:05,

RF-*****4 – прилетів о 16:05,

RF-81853 – прилетів о 16:40,

RF-81862 – прилетів о 16:50.

4 одиниці Су-30 ВКС РФ з реєстраційними номерами:

RF-85805 – прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),

RF-85806 – прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),

RF-81874 – прилетів о 16:20 з Курська,

RF-81875 – прилетів о 16:20 з Курська.

Усі вони прибули в Барановичі в проміжку між 15:50 – 16:50 за київським часом. Точно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Також зазначається, що до прильоту винищувачів у неділю в Барановичах дислокувалися ще два Су-34 ВКС РФ.

Крім цього, в Барановичі в неділю прилетіли і 4 військово-транспортні літаки:

Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) – прилетів о 12:46,

Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) – прилетів о 17:05,

Ан-26 ПКС РФ (RF-90319) – прилетів о 17:10,

Ан-12 ВКС РФ (RF-95409 – прилетів о 17:50.

Три з них прямували з Росії, а один (RF-93586) з 11 січня перебував у Мачулищах і 15 січня перелетів у Барановичі, звідки полетів о 14:05. За даними "Беларускі Гаюн", щонайменше частина бортів щось привезли – цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів.

"Найімовірніше, літаки прибули для участі у спільних льотно-тактичних навчаннях ЗС РБ і ЗС РФ, які Міністерство оборони Білорусі анонсувало ще 5 січня. Очікується, що ці навчання будуть проходити з 16 січня по 1 лютого", – йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі.