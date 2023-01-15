Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склада 29 осіб (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склада 29 осіб (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Застосування ракет Х-22 у густонаселених районах - це воєнний злочин, - Офіс генпрокурора

Цей тип боєприпасів призводить до найбільших людських жертв при застосуванні у містах.

Застосування ракет Х-22 у густонаселених районах - це воєнний злочин, - Офіс генпрокурора
Фото: Вікіпедія

Ракета Х-22, якою, за даними українських військових, російська армія вдарила по житловому будинку в Дніпрі, є неточною, відтак зазвичай призводить до людських жертв.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграм.

За попередніми даними, російські війська застосували крилату ракету Х-22. Цей тип боєприпасів «призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення».

«Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин», – констатує Офіс генпрокурора.

За повідомленням, такі ж ракети російські війська раніше випускали по Сергіївці та Кременчуку. Офіс додає, що Х-22 може запускати лише один російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

Нагадаємо, що Х-22 «Буря» — радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. 

Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп), за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.

15 січня рятувальники у Дніпрі дістали жінку з-під завалів будинку, який зруйнував ракетний удар росіян. Жертвами ракетного удару росіян стали станом на зараз 29 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також