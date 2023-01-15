Застосування ракет Х-22 у густонаселених районах - це воєнний злочин, - Офіс генпрокурора

Цей тип боєприпасів призводить до найбільших людських жертв при застосуванні у містах.

Ракета Х-22, якою, за даними українських військових, російська армія вдарила по житловому будинку в Дніпрі, є неточною, відтак зазвичай призводить до людських жертв.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграм.

За попередніми даними, російські війська застосували крилату ракету Х-22. Цей тип боєприпасів «призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення».

«Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин», – констатує Офіс генпрокурора.

За повідомленням, такі ж ракети російські війська раніше випускали по Сергіївці та Кременчуку. Офіс додає, що Х-22 може запускати лише один російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

Нагадаємо, що Х-22 «Буря» — радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності.

Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп), за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.

15 січня рятувальники у Дніпрі дістали жінку з-під завалів будинку, який зруйнував ракетний удар росіян. Жертвами ракетного удару росіян стали станом на зараз 29 людей.