Повідомлення про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 були помилковими, - Ігнат

Повідомлення про нібито збиті раніше російські надзвукові ракети Х-22 були помилковими, через швидку подачу інформації інший тип ракет був прийнятий за цей.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

"Я вже пів року фактично про це кажу, що ми не можемо збивати ракети Х-22. Це надзвукова ракета, швидкість - 4000 км на годину в польоті. Немає у нас засобів, здатних перехопити цю ракету в повітрі. Але і ми не без гріха: в деяких інформаційних повідомленнях таке проскакувало, що хтось десь збив, приймали, можливо, іншу ракету за цю. Таке буває. Кілька повідомлень було, ще й пропаганда підхопила", - сказав він.

Ігнат наголосив, що командувач Повітряних сил України у своєму зверненні чітко пояснив, які цілі збивають українські сили, і попросив бути всіх обережними з коментарями про роботу ППО.

"Ви бачите, що відбувається в Дніпрі, російська пропаганда вміло використовує заяви будь-яких людей, що мають причетність до влади, та інших людей, щоб вести інформаційну війну проти нас", - додав він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в Україні немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет Х-22.

Нагадаємо, що за останніми даними унаслідок ракетного удару по Дніпру 14 січня загинуло щонайменше 22 особи.