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В Молдові виявили бойову частину ракети, яка впала під час ударів по Україні

Молдавани проведуть контрольовану детонацію залишків ракети.

В Молдові виявили бойову частину ракети, яка впала під час ударів по Україні
Фото: МВС Молдови

В Молдові виявили бойову частину ракети, яка впала біля кордону з Україною під час вчорашнього ракетного удару РФ. 

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Молдови.

Уламки ракети виявили в Бричанському районі, що межує з Україною.

"Сьогодні відбудеться контрольована детонація залишків ракети, в якій була виявлена вибухівка, в результаті пошуків на місці, проведених минулої ночі прикордонною поліцією і Національною поліцією, в районі Ларга", - йдеться в повідомленні МВС.

Як додали у МВС, вже перекрита територія, де буде відбуватися підрив. За попередніми даними, боєголовка ракети має приблизно 80 кг вибухового матеріалу.

Про факт виявлення вибухової речовини в бойовій частині ракети вже повідомили українській стороні.

Нагадаємо, молдовські прикордонники виявили уламки російської ракети біля села Ларга на півночі країни. Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України. Попередні інциденти із падінням уламків ракет РФ сталися 31 жовтня і 5 грудня.

14 січня президентка Молдови Мая Санду засудила ракетні атаки Росії проти України.

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