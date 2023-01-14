Космодром працюватиме у космічному центрі Есрейндж в Кіруні на крайній півночі Швеції.

Найвище політичне керівництво Європи офіційно відкрило 13 січня новий космодром в космічному центрі Есрейндж в Кіруні, на крайній півночі Швеції.

Про це пише Politico.

Політики пообіцяли використовувати об'єкт як платформу для доставки супутників на орбіту, щоб потенційно забезпечити все – від моніторингу зміни клімату неба до послуг зв'язку .

“Як перший орбітальний стартовий майданчик на материку, космодром Есрейндж пропонує незалежні європейські ворота в космос. Майбутнє ЄС як космічної сили також буде написано у Швеції”, – заявила на церемонії відкриття президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Майданчик у Кіруні вважається стратегічно важливим для ЄС не лише тому, що супутники виконують важливі функції, такі як моніторинг океанів та забезпечення широкосмугового зв'язку, а й через геополітичну напруженість у відносинах з Росією.

Комісія планує опублікувати свій власний план того, як супутники можуть допомогти захистити євроблок у березні. Тобто Кіруну можуть розглядати як варіант орбітальної оборони. “Мета полягає в тому, щоб підвищити стійкість європейської космічної інфраструктури та зміцнити наші спільні європейські можливост”, – сказав фон дер Ляйєн.

Фото: ЕРА/UPG Міністерка енергетики Швеції Ебба Буш (ліворуч) і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Досі єдиною реальною точкою доступу Європи до орбіти був космодром Куру у Французькій Гвіані, яким керує Європейське космічне агентство, паризька організація, яка працює з ЄС над власними космічними програмами. Саме з території Франції Європа запустила на орбіту свої супутникові угруповання “Галілей” і “Коперник”.

Космічний центр Есрейндж був відкритий за Полярним колом у 1960-х роках як дослідницький центр та пункт передачі даних, і незабаром він стане базою для запуску супутників, хоча, ймовірно, лише легших ніж 1000 кг. “Цей космодром у майбутньому хоче стати майданчиком для мікропускових установок”, – сказав POLITICO голова Європейського космічного агентства (ESA) Йозеф Ашбахер.

Зараз лише кілька країн мають можливість запускати супутники, включно з Китаєм та США, а також Францією та Казахстаном, де розташований космодром Байконур.

Швеція – не єдина європейська країна, яка мріє про власний доступ до зірок.

Спроби запустити першу ракету з космодрому в Корнуоллі на південному заході Англії цього місяця закінчилися невдачею. Virgin Orbit вдалося успішно запустити супутники на борту ракети, прикріпленої до форсованого Боїнгу-747, але на пізнішому етапі польоту вона зазнала невдачі.

Космопорт в аеропорту Корнуолла – один із кількох проєктів, що розробляються для забезпечення доступу до орбіти з континентальної Європи, разом із платформою біля узбережжя Німеччини у Північному морі та платформою на Азорських островах у Португалії.

“Європа працює над напівдюжиною космодромів, це цікаво з точки зору конкуренції, і це те, що потрібно Європі”, – сказав Ашбахер.

Шведська космічна корпорація (SCC) заявляє, що перший запуск супутника з Кіруни “очікується на рубежі 2023/24 року”, але щоб перетворити Есрейндж на функціонуючий майданчик для запуску, будь-яка ракета спочатку має бути запущена з іншого місця, щоб довести сусіднім країнам (кордон з Норвегією розташований всього за 200 кілометрів), що це безпечно і працює", – додав він.

SSC веде попередні переговори з кількома потенційними ракетними партнерами про майбутні орбітальні запуски з космодрому Есрейндж.

Тим часом дослідники з приватних космічних стартапів, таких як мюнхенська “Isar Aerospace”, уже наполегливо працюють на об’єкті Есрейндж, випробовуючи свою власну технологію. У той самий час ESA хоче провести так звані “стрибкові випробування” багаторазових технологій зльоту та посадки ракет на місці, що може допомогти Європі конкурувати з SpaceX Ілона Маска у майбутньому.