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Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Після початку війни з Росією він активно підтримував Україну.

Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Грузинський кіноактор, співак, депутат парламенту Вахтанг Кікабідзе помер на 84-му році життя. 

Про це повідомив син його імпресаріо Раті Абзанідзе, повідомляє Грузия Online.

Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі. У 1959-1965 роках вчився в Тбіліському державному університеті. З 1959 року - артист філармонії, а з 1967-го - соліст вокально-інструментального ансамблю "Орера". У ті ж роки Кікабідзе дебютував в кіно.

У 1977-му вийшов фільм "Міміно", який став однією з найвідоміших робіт Кікабідзе у кіно.

Після вторгнення Росії в Грузію у 2008 році відмовився від російських нагород та більше ніколи не їздив до Росії. Після початку війни з Росією у 2014 році він активно підтримував Україну, приїжджав на гастролі, а в 2019 році давав концерти в містах підконтрольного Україні Донбасу.

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