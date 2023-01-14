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Франція закликала ООН розслідувати постачання Росії іранських дронів

"На кожну українську перемогу Росія боягузливо відповідає обстрілами цивільної інфраструктури".

Франція закликала ООН розслідувати постачання Росії іранських дронів
Фото: mil.in.ua

Організація об'єднаних націй має розслідувати постачання іранських ударних дронів до Росії, яка використовує їх для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив Постійний представник Франції при цій організації Ніколя де Рів’єр, передає Укрінформ.

"З огляду на дедалі менші запаси боєприпасів та значні проблеми на полі бою, Росія намагається усіма способами поповнити запаси, в тому числі з порушеннями резолюції Радбезу ООН. Приміром, РФ широко використовує дрони, які отримує з Ірану. ООН мусить розслідувати ці постачання, які порушують резолюцію 2231 - та доповісти Раді безпеки", - сказав де Рів’єр.

Він додав, що Росія залучає до бойових дій кримінальних злочинців, аби компенсувати свої значні втрати.

"На кожну українську перемогу Росія боягузливо відповідає обстрілами цивільної інфраструктури. Ці обстріли мають зрозумілу мету: поширити терор серед цивільних та зламати дух українського народу", - зауважив дипломат.

Де Рів’єр наголосив, що на цьому тлі Франція продовжить надавати українцям усю необхідну підтримку.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо посадовців, пов’язаних з іранським виробником оборонної техніки. Він розробляє та виробляє безпілотні літальні апарати, які використовує Росія у війні проти України.

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